Totti: “Mi piacerebbe tornare alla Roma come direttore tecnico”

Francesco Totti ha incontrato in Giappone Hidetoshi Nakata, suo compagno alla Roma Intervistato da Nakata per DAZN e Sport Graphic Number, Totti ha detto la sua in merito alla stagione corrente della Roma di Mourinho: “Ci sono alti e bassi. Per me lui è uno dei migliori allenatori al mondo, i numeri non si possono cambiare. Può stare antipatico, ma se riesci a vincere tutte quelle coppe… Abbiamo fatto due finali in due anni e questo non era mai successo in 100 anni di Roma”.

Infine, su un suo ritorno in giallorosso: “Dipende da cosa vai a fare. A me piacerebbe avere un ruolo al fianco della squadra, come il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi…”.