Tottenham, vittoria in rimonta sul Leeds per 2-1. Prima gioia per Conte in Premier

Prima gioia per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham in Premier League. Dopo lo 0-0 in casa dell’Everton nella gara d’esordio, alla prima in casa, arrivano i 3 punti per gli Spurs.

Vittoria in rimonta contro il Leeds per 2-1. Gara complicata per i padroni di casa contro un ottimo Leeds che per circa un’ora ha dominato.

Vantaggio per gli uomini di Bielsa al 44′ con James.

Nella ripresa, in pochi minuti, il Tottenham ribalta il punteggio. Prima il pareggio con Hojbjerg al 58′, poi il vantaggio con Reguilon al 69′, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il Tottenham sale a 19 punti, a -4 dalla zona Champions.

Foto: Twitter Tottenham