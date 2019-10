Tottenham, un altro tonfo: ko 3-0 contro il Brighton. E si fa male Lloris

Un altro tonfo per il Tottenham. Dopo il pesante 7-2 subito in Champions dal Bayern Monaco, la squadra di Pochettino cade anche in campionato. Gli Spurs crollano sotto i colpi del Brighton, vince con un sonoro 3-0: Maupay sblocca il match, Connolly raddoppia e poi chiude con il tris nella ripresa. Come se non bastasse, ora il Tottenham dovrà fare i conti con il ko di Lloris, uscito dal campo dopo 8 minuti a causa di un brutto infortunio al braccio sinistro che ha compiuto un movimento innaturale. Il portiere è rimasto a terra per diversi minuti, per poi essere trasportato in barella fuori dal campo con la maschera d’ossigeno.

Foto: AS