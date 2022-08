Tottenham, Udogie: “La Serie A un sogno. Ma giocare in Premier è ancora uno più grande”

Destiny Udogie è un nuovo calciatore del Tottenham. Dopo l’ufficialità, il calciatore ex Udinese ha rilasciato le sue prima parole da calciatore degli Spurs: “L’esperienza in Serie A mi ha aiutato. Sono cresciuto molto come calciatore, sia all’Hellas Verona che all’Udinese: è stato un sogno. Ma poter giocare nel campionato più bello e difficile al mondo ne è uno ancora più grande”.

Foto: Udogie Instagram