Tottenham, Udogie in dubbio per la sfida di Carabao Cup contro il Manchester United

Il comunicato del Tottenham:

“Ange Postecoglou ha dichiarato che c’è una possibilità che Destiny Udogie possa giocare nel quarti di finale della Carabao Cup di giovedì contro il Manchester United.

Il terzino è stato sostituito dopo 28 minuti nella nostra vittoria per 5-0 contro il Southampton in Premier League domenica sera, a causa di una leggera contrattura nel muscolo della coscia.

Dato l’attuale stato degli infortuni in difesa, il nostro allenatore ha spiegato che si è trattato di una decisione precauzionale, e l’ultimo aggiornamento è che Destiny ha evitato l’infortunio ma dovrà essere valutato nuovamente prima di domani sera, dato il breve lasso di tempo tra le partite.

Il difensore italiano è stato sempre titolare in Premier League in questa stagione e ha iniziato entrambe le partite di Carabao Cup finora.

Parlando in conferenza stampa prima della sfida agli ottavi di finale della coppa allo stadio del Tottenham (fischio d’inizio alle 20:00 ora del Regno Unito), Ange ha detto: “Destiny, nessun infortunio, ma è ancora un po’ dolorante dalla partita. Non lo escludo, ma vedremo come starà con il rapido ritorno in campo”.

Nel frattempo, Yves Bissouma è di nuovo a disposizione dopo aver scontato la sua sospensione di una partita contro i Saints nell’ultimo incontro.

Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Cristian Romero, Ben Davies, Mikey Moore, Wilson Odobert e Richarlison sono ancora fuori per infortunio, mentre Rodrigo Bentancur è indisponibile per sospensione”.

Foto: instagram udogie