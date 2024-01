Tottenham, tegola Veliz. L’attaccante starà fuori due mesi

Tegola Veliz per il Tottenham. L’attaccante argentino, erede di Harry Kane, ha rimediato un problema al ginocchio nella scorsa gara di campionato. ILo conferma anche il tecnico Postecoglu, nella conferenza alla vigilia della gara di FA Cup contro il Burnley: “Si è fatto male al ginocchio, non è necessario l’intervento chirurgico ma sarà indisponibile per un paio di mesi. Mi dispiace per lui, ha lavorato duramente per giocarsi le sue chances e stavamo vedendo come stava migliorando”.

20 anni, Veliz è arrivato al Tottenham in estate, col club che ha speso 15 milioni per strapparlo al Rosario Central.

Foto: twitter Tottenham