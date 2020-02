Son, esterno offensivo del Tottenham, verrà messo in quarantena per rispettare le nuove disposizioni del governo britannico. Il tecnico José Mourinho ha parlato in merito: “Io non sono nessuno per giudicare questa decisione. Decidono le autorità e il governo. Il club e tutti noi ci atteniamo alle disposizioni delle autorità”.

Foto: Tottenham Twitter