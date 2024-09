Tottenham, Romero è incedibile. Rifiutate offerte di tutta Europa

Da quando è arrivato al Tottenham, Cristian Romero ha preso in mano le redini della retroguardia della squadra. Gli Spurs avevano puntato su di lui dopo gli ottimi bagliori di talento mostrati all’Atalanta, e nel club londinese il difensore ha fatto un ulteriore passo avanti tecnico-tattico, oltre che dal punto di vista della maturità. Il Romero atalantino, era un giocatore tatticamente spavaldo ed estremamente istintuale, caratteristica che in alcuni momenti ha messo la Dea in grandi difficoltà. Ma al Tottenham, il giocatore è cresciuto anche sotto il profilo agonistico e caratteriale, settandosi ad un livello superiore e canalizzando l’energia in modo positivo. Oggi il classe ’98 è finalmente un difensore completo, ed è un inamovibile di Postecoglou, che gli ha ceduto le chiavi della difesa. Secondo TyCSports, i londinesi hanno rimandato al mittente alcune importanti proposte pervenute in estate per il calciatore, da parte di Real Madrid, Manchester United e PSG. Questa scelta, dimostra quanto importante l’argentino sia fondamentale per gli equilibri della squadra, e quanto il tecnico australiano punti su di lui.

Foto: Instagram Romero