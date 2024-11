Tottenham, ricorso contro la squalifica di Bentancur per il suo commento razzista

Il Tottenham, ha presentato ricorso contro la squalifica di sette partite del centrocampista della Nazionale uruguaiana Rodrigo Bentancur, per via del commento razzista sul sudcoreano (e compagno di squadra) Heung-min Son. L’ex Juve ha ricevuto una squalifica di sette partite e una multa di 100.000 sterline (120.000 euro) per aver detto in un’intervista televisiva che “tutti i coreani sono uguali”, frase da cui poi è scaturita la forte penalità. Il club londinese farà ricorso contro la sanzione, applicata dalla FA, per cercare di ridurre il numero di partite che salterà Bentancur, che ad oggi tornerebbe in campo a fine dicembre. Secondo Mundo Deportivo, vi sarebbe la possibilità che l’applicazione effettiva della sanzione venga rinviata fino a quando non sarà noto l’esito del ricorso, ciù permetterebbe a Bentancur di giocare contro il Manchester City .

Foto: Instagram Bentancur