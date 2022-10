Tottenham, Richarlison in lacrime dopo l’infortunio al polpaccio. Mondiale a rischio

Trema il Brasile: si ferma Richarlison. Il centravanti è uscito per infortunio nella partita di questa sera tra il Tottenham e l’Everton. Il brasiliano è stato immortalato in lacrime dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo da gioco. Da capire l’entità dello stop per l’attaccante degli Spurs, uscito dallo stadio in stampelle e la cui maggior preoccupazione riguarda il Mondiale in Qatar.

Foto: Tottenham Instagram