Tottenham, Reguillon e Gil esclusi dalla tournée: sono sul mercato

A Bryan Gil e Sergio Reguilon è stato concesso il permesso di prendere parte alla tournée pre-campionato del Tottenham in Giappone e Corea. Entrambi i calciatori, infatti, sono sul mercato e non risultano parte integrante del progetto di Ange Postecoglou. I due calciatori stanno attualmente esplorando potenziali opportunità di trasferimento in un altra società. Di seguito l’estratto di comunicato: “A Bryan Gil e Sergio Reguilon è stato concesso il permesso di non viaggiare per esplorare le potenziali opportunità di trasferimento.”

Foto: Twitter Tottenham