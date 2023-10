Tottenham primo in Premier. Postecoglu: “Me la sto godendo. Ora bisogna dare continuità”

Il Tottenham vince anche il derby con il Crystal Palace e continua ad essere primo damsolo in Premier.

Il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglu, ha così parlato del momento della sua squadra: “Io me la sto godendo e voglio che i miei giocatori se la godano. Ma non perché siamo primi, ma perché stiamo vivendo il sogno, amico. Giochiamo per un club fantastico e facciamo quello che ci piace, il resto è solo questione di onorare la responsabilità che ci è stata data. Per me l’importante è far gioire i tifosi, dar loro un po’ di fiducia e speranza. È per questo che esistono i club calcistici. Dobbiamo continuare ad alimentare quelle emozioni”, le parole dell’allenatore degli Spurs.

Foto: twitter Tottenham