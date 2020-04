Tottenham, oggi Son Heung-Min ha cominciato il servizio militare

Son Heung-Min, esterno sud coreano del Tottenham, ha iniziato oggi il suo addestramento militare con la Marina della Corea del Sud, sull’isola di Jeju. Il calciatore si è unito al 91esimo battaglione, venendo accompagnato sul posto da alcuni rappresentanti di Yonhap, agenzia che cura i suoi interessi. Son era stato esonerato dal servizio militare per due anni dopo la vittoria dei Giochi asiatici del 2018 e, ora, approfitta di questo stop per compiere le 500 ore obbligatorie che gli spettano in quanto cittadino sudcoreano. L’addestramento includerebbe anche il combattimento corpo a corpo, l’uso di armi con munizioni, passeggiate di 30 chilometri con diversi chilogrammi di equipaggiamento sulle spalle e un esercizio CBRN (chimico, biologico, radiologico, nucleare), che include l’esposizione ai gas lacrimogeni.

Foto: Daily Star