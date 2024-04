Tottenham-Nottingham Forest, tifoso muore in un incidente prima della partita. Il comunicato

In seguito, il comunicato del Tottenham sull’accaduto:

“A seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita, stiamo facendo tutto il possibile per accogliere le indagini di polizia in corso, che sono della massima importanza. Allo stato attuale, la partita di Premier League di questo pomeriggio contro il Nottingham Forest si svolgerà come previsto, tuttavia l’estremità nord di Worcester Avenue e l’intera Northumberland Park Road rimarranno chiuse. Aggiorneremo i sostenitori come e quando possibile, e chiederemo loro di essere pazienti e di concedere tempi di viaggio extra“.