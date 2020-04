Tottenham: Mourinho e tre calciatori violano le norme di sicurezza

Polemiche in Inghilterra: nonostante il divieto, alcuni giocatori del Tottenham si sono allenati insieme a José Mourinho senza rispettare le distanze di sicurezza. In fate, nelle foto riportate dal Daily Mail, si vede il tecnico portoghese e tre calciatori (Sanchez, Sessegnon e Ndombelé) allenarsi in un parco, violando la normativa secondo cui l’esercizio fisico può essere svolto all’aperto e solo in compagnia di un famigliare. Inoltre, Sanchez e Sessegnon sono stati ripresi a correre a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro.

Tottenham will warn players about social distancing after stars were seen out jogging side-by-side in a training session led by Jose Mourinho https://t.co/pUZKRaFPPG — MailOnline Sport (@MailSport) April 7, 2020

