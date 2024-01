Tottenham, molto vicino Werner in presito

Il Tottenham cerca un difensore centrale, ha sempre Dragusin nel mirino (con il Napoli che spera sempre), intanto dalla Germania arrivano confermato sull’imminente trasferimento in prestito di Timo Werner dal Lipsia agli Spurs. Per l’attaccante l’opportunità di tornare in Premier dopo un periodo difficile.

Foto: Twitter ufficiale Timo Werner