Tottenham-Liverpool è uno show, termina 6-3 per i primi in classifica. Doppietta di Diaz e Salah

Tottenham-Liverpool termina 3-6.

Primo tempo ricchissimo di gol, con i Reds più cinici e impattanti sulla gara. Apre le marcature proprio il Liverpool con Diaz al 23′, impiegato da prima punta. Raddoppia poi il centrocampista Mac Allister al 36′. Sussulto del Tottenham con uno dei leader tecnici, Maddison, che accorcia le misure al 41′, ma passano soli 5 minuti che la squadra di Slot si riporta a due lunghezze di distanza, con Szoboszlai. Nel secondo tempo lo spartito rimane similare: al 54′ va in gol il solito Salah, che mette in ghiaccio la partita. L’egiziano raddoppia poi al 61′, portando la gara sul 5 a 1 per i Reds. Colpo di reni del Tottenham poco dopo, che segna il settimo gol della gara con Kulusevski. La squadra trova un nuovo spirito, e accorcia ancor di più le distanze con Solanke, all’83’. Chiude però totalmente i giochi Diaz, che sigla la sua doppietta personale all’ 85′.

Foto: Instagram Liverpool