Tottenham-Leeds 3-0: il post partita

Il Tottenham ha schiantato 3-0 il Leeds nell’anticipo della 17 giornata di Premier League. Grazie alle reti di Kane su rigore, Son e Alderweired, gli Spurs si portano al momentaneo 3° posto.

Così il Mourinho ha commentato la vittoria della sua squadra: “Abbiamo giocato una buona gara, non eccellente. I miei giocatori hanno capito come mettersi in campo e dove fare male al Leeds che concede qualcosa in fase difensiva, sono tre punti importantissimi. Avevamo studiato i movimenti difensivi del Leeds e due giorni fa ci siamo esercitati in campo per tagliare tra i due difensori avversari: quando Kane si è allargato sulla destra e Son ha tagliato sul primo palo ero convinto che potesse arrivare il gol perchè l’avevamo provato in settimana. Oggi la squadra è stata sempre in controllo, ha sempre avuto in mano il gioco: siamo un po’ calati nella metà della seconda frazione e mi sono un po’ arrabbiato, infatti ho inserito Sissoko e Moura”.

Queste invece le parole di come Bielsa ha commentato la prestazione dei suoi dopo la netta sconfitta: ” La maggiore finalizzazioneha fatto la differenza. Abbiamo approcciato molto bene alla partita, soprattutto nella prima mezzora, e così abbiamo fatto nella seconda frazione di gioco. Dal punto di vista offensivo siamo stati bravi, non posso dire la stessa cosa in fase difensiva dove più di una volta abbiamo regalato la palla agli avversari e da lì sono nati i pericoli. Secondo me abbiamo fatto dei passi in avanti, è una partita che si può confrontare con quelle con il Chelsea e lo United. Non tanto per il risultato, ma perchè siamo migliorati”.

Foto: Twitter Tottenham