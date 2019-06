Tottenham, in programma incontro Pochettino-Levy: ecco cosa avevamo scritto il 18 maggio

Il matrimonio tra Mauricio Pochettino e il Tottenham è destinato a proseguire. Nessuna sorpresa, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Lo scorso 18 maggio, infatti, avevamo scritto che l’intenzione degli Spurs – malgrado le dichiarazioni di quei giorni del tecnico argentino che sembravano il preludio di un addio – era quella di accontentare Pochettino su tutti i fronti, sia con un ingaggio in doppia cifra che con un mercato in entrata all’altezza. Tutto confermato: presto ci sarà un incontro tra l’allenatore e Daniel Levy, presidente del Tottenham, che servirà per sancire il proseguo del rapporto e per programmare il futuro.

Foto: Mundo Deportivo