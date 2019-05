Il retroscena: il Tottenham vuole accontentare Pochettino. Per Levy…

La sparata di pochi giorni fa è stata forte. Mauricio Pochettino ha manifestato enormi dubbi sulla sua conferma al Tottenham, malgrado un lungo contratto e indipendentemente dall’esito della finale di Champions. Un modo per mettersi sul mercato (Pochettino è stato accostato anche alla Juve), un modo soprattutto per attirare l’attenzione, soprattutto della sua proprietà. Tutti gli allenatori che si sono proposti al Tottenham si sono sentiti ripetere dal potentissimo Daniel Levy che l’intenzione è quella di accontentarlo, con un ingaggio in doppia cifra e con un mercato all’altezza. Oggi è la priorità assoluta in modo da scoraggiare qualsiasi pretendente di Pochettino.

Foto: Mundo Deportivo