Tottenham, Bellerin allo Sporting sblocca l’arrivo di Pedro Porro. Operazione da 45 milioni di euro

Il Tottenham si appresta ad accogliere Pedro Porro. Nelle scorse ore la trattativa aveva subito una frenata, ma secondo quanto riportato da The Athletic l’operazione si sarebbe potuta sbloccare qualora lo Sporting Lisbona sarebbe riuscito a trovare l’accordo per l’arrivo di Hector Bellerin in Portogallo. E così è stato. Il terzino classe ’99, dunque, si trasferirà a titolo definitivo alla corte di Antonio Conte per 45 milioni di euro.

Foto: Instagram Porro