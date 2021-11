Tottenham, Conte è già in campo: le foto del primo allenamento

Antonio Conte è prontissimo per la sua nuova avventura al Tottenham, ed è già sceso in campo nel pomeriggio per osservare il primo allenamento dopo la firma con il club londinese. Ricordiamo che Conte non ha ancora il permesso di lavoro che serve nel Regno Unito per svolgere una nuova attività, spera di ottenerlo prima della gara di Conference League di giovedì contro il Vitesse. Ecco il post:

This afternoon at Hotspur Way, our new Head Coach met the squad and observed training. 🙌 pic.twitter.com/fu5BEY71Su — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

Taking it all in. 💙 pic.twitter.com/q6ykjDUoMx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

Foto: Twitter Tottenham