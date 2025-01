Tottenham, contatti con il Brentford per l’attaccante Wissa

L’attaccante del Brentford Yoane Wissa è una delle rivelazioni di questa Premier League. Acquistato dal Lorient nel 2021 per 10 milioni di euro, in questa stagione ha messo a referto 11 gol e 2 assist in 20 gare. Un bottino assolutamente considerevole per il classe ’96, che grazie alle sue prestazioni ha attirato l’attenzione del Tottenham, squadra in nette difficoltà realizzative (e non solo). Secondo Foot Mercato, gli Spurs hanno avviato i contatti con il club e con il bomber congolese, nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi.

Foto: Instagram Wissa