Tottenham come il Chelsea: CdA aperto alla partecipazione dei tifosi

Il Tottenham ha deciso di seguire l’esempio del Chelsea: anche ai tifosi degli Spurs sarà consentito di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il club ha pubblicato un comunicato, in cui si scusa di aver aderito al progetto Super Lega, consolidando l’importanza dei sostenitori e del loro coinvolgimento costruttivo: “Siamo entrati nella Super Lega cercando un dialogo con tutte le parti, tifosi compresi. Abbiamo sbagliato a trasmettere certezze, si trattava solo di un accordo per una consultazione futura. Avremmo dovuto anche riconsiderare il sistema di accesso e ci rammarichiamo di aver coinvolto il club e che il procedimento legale non ci abbia permesso di informarvi a tempo debito. Ci scusiamo senza riserve”.