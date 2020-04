Tottenham, chiesto il taglio dello stipendio anche a Pochettino

Il Tottenham ha già attuato il taglio degli stipendi per l’intera squadra e per lo staff tecnico garantendo, invece, l’intero salario ai dipendenti non relativi al campo. Intanto, secondo quanto riferisce il Daily Mail, il club londinese ha chiesto la decurtazione dell’ingaggio anche a Mauricio Pochettino, esonerato e ancora legato agli Spurs fino al 2023. Il suo ingaggio è di 8,5 milioni di sterline, si lavora per trovare un’intesa con l’italo-argentino.