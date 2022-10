Tottenham, c’è l’effetto Conte: è la miglior partenza in Premier nella storia degli Spurs

Antonio Conte si conferma un maestro dei campionati e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. In Italia ha vinto la Serie A con la Juventus e Inter. Poi, volato in Inghilterra ha vinto la Premier il Chelsea. Lo scorso anno, dopo aver lasciato la panchina nerazzurra, il tecnico ha raddrizzato la stagione del Tottenham, portando gli Spurs in Champions League. E in questa stagione, per ora, sta facendo addirittura meglio: gli Spurs sono partiti fortissimo conquistando 23 punti in dieci partite, uno in meno dell’Arsenal capolista e gli stessi del Manchester City di Pep Guardiola (che hanno però una gara in meno). Una grande partenza che nel club del nord di Londra non si era mai vista. E i tifosi del Tottenham, adesso, sognano in grande…