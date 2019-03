Il Tottenham cade ancora: impresa del Southampton

Il Tottenham è ai quarti di Champions League, ma sta facendo enorme fatica in Premier. Un’altra sconfitta poco fa, stavolta per opera del Southampton. La squadra di Pochettino è andata in vantaggio nel primo tempo con Keane, ma è stata ribaltata nella ripresa grazie alle reti di Valery e Ward-Prowse. Ora il Tottenham ha messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. E pensare che fino a poche settimane fa era a pochi punti sia dal Liverpool che dal Manchester City.

Foto: Mundo Deportivo