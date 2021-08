Tottenham-Arsenal, entra Saka. Tutti in piedi ad applaudirlo dopo gli episodi di razzismo

Gli applausi che vincono i fischi e gli insulti razzisti ricevuti dopo il rigore sbagliato contro l’Italia nella finale di Euro 2020. E’ quanto accaduto a Bukayo Saka, che quest’oggi, entrato nel corso della gara tra Tottenham e Arsenal, è stato applaudito da tutto lo stadio. Un grande momento di sport al Tottenham Hotspur Stadium, dove i supporter degli Spurs hanno esposto anche alcuni striscioni a sostegno del classe 2001.

Un calcio al razzismo e alle brutte vicende dopo la finale persa con l’Italia.

Questo il tweet del Tottenham che ha immortalato il momento:à

Rivalries aside. What a moment this was this afternoon.

💙 @BukayoSaka87 pic.twitter.com/sfObRqyGP8

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2021