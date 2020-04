Il Tottenham annuncia: “Son inizierà il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud questo mese”

Heung-Min Son, attaccante sudcoreano del Tottenham, si appresta a svolgere un mese di servizio militare in patria. Lo rende noto lo stesso club inglese con il seguente comunicato ufficiale: “Son inizierà il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud questo mese. L’attaccante è tornato nel suo Paese d’origine alla fine di marzo, dove è attualmente in quarantena. Il nostro staff medico è in contatto continuo con il giocatore che sta ultimando il recupero dall’infortunio al braccio capitatogli nel match contro l’Aston Villa del 16 febbraio. Son tornerà a Londra dopo la conclusione del suo servizio militare a maggio”.

