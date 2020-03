Un altro mezzo passo falso per il Tottenham. Dopo due sconfitte di fila in Premier League, la squadra di José Mourinho non va oltre l’1-1 in casa del Burnley: vantaggio della squadra di casa firmato Wood, poi il pareggio Spurs in avvio di ripresa con Alli su calcio di rigore. Tottenham ora a -4 dal quarto posto occupato dal Chelsea, che ha però una gara in meno.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham