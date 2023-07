Saranno giorni importanti, probabilmente decisivi, per il futuro di Harry Kane. Il Bayern spinge e vuole chiudere per evitare qualsiasi tipo di concorrenza. Tra i profili presi in considerazione, come emerso ieri dalla Germania, gli Spurs valutano anche Randal Kolo Muani, gioiello dell’Eintracht Francoforte.

Foto: Instagram Francia