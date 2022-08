Tottenham a valanga, 4-1 al Southampton. Gol e assist di Kulusevski

Il Tottenham apre il suo cammino in Premier con una goleada. Esordio più positivo per gli Spurs di Antonio Conte, che dopo esser passati in svantaggio con il gol di Ward–Prowse al 12′, hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon, Dier, Kulusevski e autogol di Salisu. Assoluto protagonista l’ex Juventus Kulusevski che ha fornito l’assist per il pareggio degli Spurs. Esordio anche per Perisic: 24 minuti più recupero per l’ex Inter.

Foto: Instagram Tottenham