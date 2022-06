Toscano tra la tentazione Padova e il Cesena che lo aspetta per la firma

Che confusione. Se Mimmo Toscano, indipendentemente dal contratto in scadenza con la Reggina, avesse firmato l’impegno con il Cesena, non ci sarebbero stati problemi o interpretazioni varie. Confermiamo: il Padova ci ha pensato, anche seriamente. Ma adesso il Cesena confida che Toscano metta nero si bianco, l’aspetta per il nero su bianco. E per ripartire con un nuovo progetto che prevede la promozione in Serie B.

Foto: sito Reggina