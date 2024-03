Toscano: “Cesena ti entra nel cuore, queste gente si merita la promozione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cesena, Domenico Toscano, ha così parlato dopo la promozione in Serie B: “Ho portato a termine il lavoro: la gente di Cesena se lo meritava.. Il cambio di passo che ci ha fatto capire che avremmo vinto? Non dopo Olbia all’andata, peró pian piano abbiamo preso consapevolezza e i ragazzi sono stati sempre concentrati”.

Il gol di Pierozzi ha fatto staccare il biglietto per la B: “Credo che il simbolo di questa stagione e di questo gruppo sia proprio il gol di Pierozzi oggi. Continueremo a cercare di macinare record da qui alla fine, perché Cesena ti entra nel cuore e questa gente se lo merita”.

Foto: Twitter Cesena