Torres: “Un ritorno all’Atletico? Sì, ma soltanto se…”

Dopo aver recentemente annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato, Fernando Torres ha parlato a proposito del proprio futuro nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As: “Io e l’Atletico ci incontreremo di nuovo, è inevitabile. Ho bisogno di formarmi, dovrò essere preparato. Non voglio tornare nel club per diventare un portavoce o un punto d’unione tra i giocatori e la società. Se dovessi tornare all’Atletico, vorrei avere un incarico che mi possa permettere di renderlo un club ancora più importante e di raggiungere risultati che ancora non sono stati conseguiti. Non tornerei mai per una posizione nella quale non potrei fare niente”.

Foto: Metro