Torreira: “Volevo rimanere in Italia. Scelto il Galatasaray per andare al Mondiale”

Durante l’intervista concessa a ESPN, Lucas Torreira, è tornato a parlare della sua turbolenta estate tra Fiorentina e Galatasaray, spiegando la scelta di andare a Istanbul: “Ho scelto la Turchia perché dovevo giocare con continuità per andare ai Mondiali. Il progetto mi ha convinto, per un giocatore come me è molto importante giocare con costanza. In estate c’era tanta incertezza e ansia. Avevo tante opzioni, sarei voluto restare in Italia dopo la mia grande stagione alla Fiorentina. Ma come tutti sappiamo, nel calcio tutto può cambiare in qualsiasi momento”.

Foto: Instagram Galatasaray