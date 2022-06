Torreira: “Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile. Voglio l’Italia o la Spagna”

Lucas Torreira è stato il tormentone di inizio estate in casa Fiorentina. Dopo il mancato riscatto ed il termine delle trattative con i viola, il centrocampista uruguaiano è tornato a parlare del suo futuro rilasciando un’intervista ai microfoni di eltelegrafo.com. Di seguito le sue parole: “Stiamo parlando con molte squadre, ma di questo si occupa il mio procuratore, ora mi godo la vacanza. È stato un anno lungo ed intenso, estenuante direi. Voglio godermi la mia famiglia. Quello che volevo era restare alla Fiorentina, ma non è successo per vari motivi, quindi cercheremo una nuova direzione. Mi piacerebbe il Boca Junior, ma è molto difficile. Ho ancora un anno di contratto con l’Arsenal anche se non ho alcuna possibilità di rimanere lì. Fin dall’inizio mi è stato detto che non avevo un posto, quindi non voglio restare nemmeno io. Ho sofferto molto, mi è costato molto adattarmi, e la mia idea è di andare in Italia o in Spagna. Il mio cartellino al momento vale 15 milioni, ecco perché vedo difficile andare al Boca”.

Foto: Instagram Torreira