Torreira: “Voglio restare alla Fiorentina, ma il club deve trovare un accordo con l’Arsenal”

Al termine del campionato è scoppiato il caso Torreira, come raccontato lo scorso 22 maggio. L’uruguagio, in un’intervista a Fanpage, ha parlato del suo futuro, affermando di voler continuare con la Fiorentina: “È stata un’annata molto positiva, nonostante il mancato accesso all’Europa League. È anche vero che visto quanto accaduto nelle ultime partite possiamo pensare che avremmo meritato qualcosa in più, ma alla fine quando perdi vuol dire che non hai fatto tutto quello che potevi. Anche nelle partite che non siamo riusciti a vincere va considerata una cosa: nel calcio giocano anche i rivali e bisogna accettare che in alcuni casi possano essere superiori a te. Personalmente mi sono sentito molto amato da compagni e tifosi, ed è vero che quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell’ambiente tutto va per il meglio. La mia intenzione è di restare alla Fiorentina. Ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. Io a Firenze sto benissimo. In Italia sto benissimo”.

FOTO: Instagram Torreira