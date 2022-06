Torreira: “Spero di restare alla Fiorentina. Ora voglio riposarmi”

Lucas Torreira ha parlato del suo futuro a Ovacion, dal ritiro della Nazionale uruguayana.

Queste le sue parole: “Sinceramente in questo momento non so veramente nulla. Voglio solo riposarmi dopo una stagione piena di impegni. Poi troveremo la migliore soluzione con i miei rappresentanti, io l’ho detto più volte: spero di restare alla Fiorentina, altrimenti troverò una squadra in cui giocare con continuità. Dove mi riposerò? Come sempre a Fray Bentos”

Foto: Twitter Fiorentina