Torreira, mai così bene. I suoi gol per il sogno Europa della Viola

La terza vittoria consecutiva della Fiorentina ha ancora una volta una firma ben precisa: Lucas Torreira. L’uruguaiano è al terzo gol nelle ultime cinque giornate, quattro considerando che ha saltato la gara di Napoli per squalifica. Con cinque gol in stagione l’ex Sampdoria è alla sua miglior stagione in carriera. Un rendimento sensazionale, che ha come artefice principale Vincenzo Italiano, suo estimatore che l’ha preteso in estate. La Viola adesso vola in classifica e sogna legittimamente l’Europa. Un obiettivo concreto visto il girone di ritorno super di Torreira e compagni, che non hanno accusato la cessione di Vlahovic. In estate verrà definito il destino del centrocampista, in prestito dall’Arsenal con diritto di riscatto fissato a una quindicina di milioni. Difficile non pensare ad un nuovo matrimonio viste queste premesse.

FOTO: Twitter Torreira