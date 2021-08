Torreira: “Felice di tornare in Serie A. Firenze piazza stupenda. Pradè mi ha cercato tanto”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Lucas Torreira, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media del club viola in merito al trasferimento.

Queste le sue dichiarazioni: “Una scelta molto importante per me, era tempo che pensavo di tornare in Italia e per fortuna è arrivata questa proposta che mi è piaciuta tantissimo e sono felicissimo. Pradè è una grandissima persona che mi ha dato tanto affetto a Genova, in questo periodo ho parlato più con lui che con mio padre e sono contento che sia arrivato l’ok per me e per lui che mi voleva tanto. Pronto per Torino? La mia intensione è mettermi alla pari con i compagni, poi sta al mister dire se sono pronto”.

Foto: Sito Fiorentina