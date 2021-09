Torreira: “Felice del mio inserimento nella Fiorentina. Ora cerco solo più continuità”

Intervistato da Teledoce, emittente uruguayana, il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira ha parlato del ritorno in Serie A e del suo inizio con i viola, che stanno facendo davvero bene.

Queste le sue parole: “Sono felice di essere a Firenze. La città è bellissima, non sta a me dirlo. È una città nuova, una nuova avventura per me. Sono molto felice e contento di essere tonato in Italia. Mi trovo già molto bene nel club, con i compagni, lo staff tecnico e il modo di giocare a calcio di mister Italiano. Abbiamo iniziato bene, siamo reduci da 3 vittorie di fila, due delle quali fuori casa. Voglio giocare il più possibile e aiutare la Fiorentina in questa stagione. Dobbiamo continuare così. Adesso proseguirò con tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi a disposizione dell’allenatore per farmi trovare pronto”.

Sul minutaggio: “All’Arsenal ho avuto poca continuità nell’ultimo periodo che mi è costata anche la chiamata dell’Uruguay nell’ultima trance delle qualificazioni ai Mondiali. A mente fredda forse è stato meglio così, perchè ho avuto più tempo per lavorare alla Fiorentina e per inserirmi negli schemi del mister. Devo ritrovare la giusta continuità di gioco per riconquistarmi anche la Nazionale e giocarmi un posto per i Mondiali”.

Foto: Sito Fiorentina