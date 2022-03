Torregrossa: “La B giusta per far maturare i giovani. Campionato equilibrato, Pisa sembra una piazza del sud”

Nel Pisa che sta facendo sognare i tifosi puntando dritto alla Serie A spiccano le qualità di Ernesto Torregrossa, calciatore tornato in cadetteria nel mercato invernale che sta alimentando le speranze della piazza a suon di gol. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha parlato di come ha ritrovato il campionato: “Molti giocatori nuovi e molti giovani, com’è giusto che sia, perché è la categoria giusta per farli maturare, anche se devono avere accanto giocatori d’esperienza ad aiutarli. E ho trovato equilibrio con tante squadre forti: non si è mai visto un livellamento in alto del genere. Le differenze con la A? La velocità di pensiero e di esecuzione. In B tanti giocatori fisicamente e tecnicamente sono pronti, ma devono avere più velocità. In A se sbagli un movimento prendi gol, la B invece è più divertente per l’incertezza nelle partite”.

Torregrossa parla anche della sua nuova realtà: “Mi avevano descritto Pisa come una piazza con grande passione e lo vedo in giro: dai bambini ai nonni, sono tutti tifosi. Sento l’atmosfera che c’è al Sud”.

