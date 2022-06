Toronto, tifosi in festa per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Il video

È ufficialmente iniziata l’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto. Il merito dell’approdo del calciatore napoletano in Canada è da attribuire ad Andrea D’Amico, intermediario di mercato protagonista della trattativa che ha portato Insigne a vestire i colori biancorossi. L’ex capitano del Napoli è appena sbarcato all’aeroporto Toronto Pearson. Tantissimi i tifosi ad attenderlo all’uscita del terminal. Cori, autografi e sciarpe regalate per far sentire subito il calore del pubblico canadese alla nuova stella del Toronto, nell’attesa che Insigne ricambi il favore portando il Toronto ai vertici della MLS.