Toronto, infortunio al tendine del ginocchio per Insigne. La diagnosi è di due mesi di stop

Brutte notizie per Lorenzo Insigne e il Toronto. L’ex Napoli ha subito un grave infortunio al tendine del ginocchio che obbligherà l’esterno napoletano a restare ai box per circa 2 mesi, si parla di 6-8 settimane.

Brutto colpo per il Toronto e per il giocatore che poche settimane fa aveva anche dichiarato come in questi due mesi avrebbe provato a fare il massimo per cercare di andare agli Europei. Un sogno che sfuma definitivamente.

Foto: facebook Toronto