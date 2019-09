Toro, parla Mazzarri: “Fatta un’impresa, siamo andati oltre i nostri limiti”

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-2 in casa dell’Atalanta: “Devo fare i complimenti ai miei giocatori che hanno fanno una partita straordinaria, siamo andati oltre i nostri limiti. Con questi ragazzi ci conosciamo come le nostre tasche, ci guardiamo e ci capiamo al volo. Abbiamo fatto una grande gara in Europa League, non siamo riusciti a passare il turno, ma dopo c’era l’Atalanta. Mancavano per infortunio giocatori importanti che potevano essere mezza squadra, ne mancavano quattro-cinque potenziali titolari, il resto della rosa ha dimostrato che siamo una squadra che può dare filo da torcere a tutti. Dopo tutto quello che c’è stato, dopo il viaggio in Inghilterra, quella di oggi si può considerare un’impresa. Fanno bene a festeggiare, lo spirito Toro è stato straordinario, hanno dato più di quello che avevano in corpo”.

Foto: sito ufficiale Torino