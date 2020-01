Toro, fischi e contestazione. Mazzarri: “Chiediamo scusa. Ora andremo in ritiro”

Il Toro crolla sotto i sette colpi dell’Atalanta. I tifosi, già infastiditi per l’altalenante rendimento, hanno fischiato la squadra e iniziato a contestare all’esterno dell’Olimpico. Intanto, ai microfoni di DAZN, il tecnico Walter Mazzarri ha annunciato la decisione di andare in ritiro per preparare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan: “C’è solo da chiedere scusa, non mi soffermo a parlare della partita. Chiediamo scusa. Ora andremo in ritiro, abbiamo preso questa decisione con società e squadra”.

Foto: Torino Twitter