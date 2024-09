Torna la Coppa Intercontinentale: il Real Madrid giocherà a Doha il 18 dicembre

Con l’ingresso del nuovo Mondiale per Club, la FIFA ha ristabilito la nuova Coppa Intercontinentale, stabilendo data e sede del match, che torna a essere una finale secca. La Coppa Intercontinentale si giocherà in Qatar. Il torneo, che sostituisce la vecchia Coppa del Mondo per Club, quest’anno vedrà la partecipazione del Real Madrid e si giocherà in gara secca a Doha il 18 dicembre. La FIFA ha comunicato la decisione dopo aver rinnovato la competizione, che continuerà a essere disputata dai campioni continentali, ma garantendo alla squadra europea un posto in finale.

Gli avversari saranno estratti dalle qualificazioni delle rappresentative delle altre confederazioni, a partire da questa domenica con Al Ain-Auckland City, campione d’Asia e d’Oceania, mentre si attende ancora il campione della Copa Libertadores – che accederà al penultimo turno – e sempre a Doha il 14 dicembre. Se passerà questo round, diventerà automaticamente il rivale del Madrid quattro giorni dopo.

Foto: twitter Real Madrid