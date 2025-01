Torna a vincere il Torino: 2-0 al Cagliari, decide la doppietta di Che Adams

Il Torino torna a vincere allo Stadio Olimpico Grande Torino: 2-0 contro il Cagliari. La gara degli uomini di Vanoli si mette subito in discesa con la rete al 6′ di Che Adams, bravo a freddare Caprile con un preciso tiro sotto la traversa e a sfruttare al meglio il cross a rimorchio di Samuele Ricci. I granata approcciano meglio la gara e continuano a creare occasioni da gol, ma trovano un attento Caprile sulla loro strada. Nella ripresa il Torino trova il raddoppio con Lazaro, ma l’urlo di gioia dei tifosi granata viene strozzato in gola dal Check del VAR che segnala la posizione di fuorigioco di Karamoh e annulla così la prima rete dell’esterno. Appuntamento con il 2-0 solo rimandato per gli uomini di Vanoli. Infatti, al 61′, è ancora Che Adams ad andare in gol e a trovare, così, la seconda rete personale di giornata. Torna a vincere così, dopo cinque gare, il Torino di Vanoli.

Foto: Instagram Torino