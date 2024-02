Torna a vincere il Genoa: 2-0 all’Udinese (in dieci). Decidono la rovesciata di Retegui e l’incornata di Bani

Il Genoa torna a vincere: 2-0 all’Udinese. Ma al 24′ sono gli uomini di Cioffi a sfiorare la rete del vantaggio: cross di Lovric, Lucca svetta in area di rigore e colpisce di testa. La palla prende una strana traiettoria e si stampa sulla traversa. Immediata la risposta dei padroni di casa con la punizione di Messias, ma la deviazione di Nehuen Perez è provvidenziale e alza il pallone sopra la porta difesa da Okoye. Al 32′ arriva un legno anche per il Genoa: calcio d’angolo di Martin, Vasquez colpisce da solo in area di rigore ma il suo tentativo si stampa sul palo. La gara si sblocca al 36′, a passare in vantaggio è il Grifone: cross dalla sinistra di Martin, Giannetti interviene in scivolata, il pallone si alza e Retegui punisce l’Udinese con una grande rovesciata. Un gol che dà fiducia ai padroni di casa. E al 39′ arriva il raddoppio rossoblu con l’incornata di Bani sul cross di Gudmundsson. La ripresa per gli uomini di Cioffi inizia nei peggiore dei modi: Messias scappa via, Kristensen lo atterra. Era già ammonito, dunque seconda ammonizione e Genoa in dieci uomini e con due reti da recuperare. All’ora di gioco il Genoa sfiora il gol del 3-0 con una grande conclusione di Badelj che trova la grande risposta di Okoye. Al 70′ Gudmundsson mastica la conclusione e spreca una grande occasione da gol. Al 72′, invece, l’Udinese prova a tornare in partita: grande spunto di Kamara sulla sinistra che mette un cross basso invitante per Lucca, il centravanti italiano tocca in scivolata e insacca. Ma l’arbitro ferma tutto per un fallo di Lucca su De Winter. L’ultima occasione della gara porta il nome di Gudmundsson che prova a cercare l’incrocio dei pali dal limite dell’area, ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo. Il Genoa torna così a vincere dopo tre partite e lo fa per 2-0 contro l’Udinese. Gli uomini di Gilardini salgono così a quota 33 punti. L’Udinese, invece, rimane a quota 23 punti al quindicesimo posto.

Foto: Instagram Genoa